München (dpa) - Als Folge der Unruhen in Libyen ist der Spritpreis in Deutschland deutlich gestiegen. Derzeit kostet der Liter Superbenzin an den Zapfsäulen im Durchschnitt 1,501 Euro, wie der ADAC in München mitteilte. Im Vergleich zur Vorwoche sei dies ein Plus von 2,8 Cent. Der Dieselpreis kletterte um 0,5 Cent auf 1,379 Euro. Hintergrund ist der gestiegene Ölpreis. Das Chaos in Libyen hatte die Preise in die Höhe getrieben.

