Bayreuth (dpa) - Die Universität Bayreuth wird noch am Abend eine Entscheidung über die mögliche Aberkennung des Doktortitels von Karl-Theodor zu Guttenberg bekanntgeben. Der Verteidigungsminister hatte in einem Brief an die Universität «gravierende handwerkliche Fehler» bei seiner Doktorarbeit eingeräumt, die er im Februar 2007 abgeschlossen hat. Heute tagte die Promotionskommission der rechts- und wissenschaftlichen Fakultät der Hochschule. Uni-Präsident Rüdiger Bormann will die Entscheidung am Abend in einer Pressekonferenz verkünden.

