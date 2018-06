New York (dpa) - Party-Girl Paris Hilton (30) will anscheinend heiraten. Zusammen mit ihrem Freund Cy Waits wurde sie beim Aussuchen eines Verlobungsrings in New York gesichtet. Die beiden waren beim Luxus-Juwelier Jacob & Co in New York und schauten sich die ganz teuren Exemplare an, wie Insider dem US-Magazin «People» berichteten.

«Sie waren echt süß zusammen. Paris kommentierte viele Schmuckstücke und scherzte, dass sie mindestens einen 24-Karäter haben wollte», hieß es. Anscheinend wurde das Paar auch fündig. «Sie verließen den Laden mit einem Weißgold-Ring, der mit schwarzen Diamanten besetzt war - im Wert von 25 000 Dollar (18 250 Euro)», so der Insider. Waits und Hilton sind seit dem vergangenen Sommer ein Paar. Sie sei nie glücklicher gewesen, sagte Hilton vor kurzem in einem TV-Interview.