New York (dpa) - Rock-Sänger Joe Jonas (21) hat das richtige Händchen für perfekte Geburtstagsgeschenke. Er überreichte seiner Freundin, «Twilight»-Star Ashley Greene (24), ein goldenes Armband mit Glückbringern von Chanel.

Die beiden feierten eine große Party im Nachtclub Pure in Las Vegas, bei dem Greene das neue Schmuckstück bereits stolz vorführte. «Es war lustig, denn er sagte zuerst, dass es ein gebrauchtes Armband der Marke Coach sei und ich sagte: oh danke! Aber dann zog ich es an und stellte fest: Das ist ja von Chanel! Ob Coach oder Chanel - für ihn macht das keinen Unterschied. Aber ich liebe es, weil er weiß, was mir gefällt», erzählte die Schauspielerin dem US-Magazin «People».