Tripolis (dpa) - Nach Angriffen Gaddafi-treuer Truppen in der Stadt Al-Sawija sprechen Demonstranten in Libyen von einem «Schlachthaus». In einem bizarren Auftritt tut der Machthaber dies als «Komödie» ab. Der Westen kann sich nicht zu Sanktionen durchringen und bringt weiter seine Staatsbürger in Sicherheit.

