Offenbach (dpa) - Heute ist es im Osten zunächst noch gebietsweise heiter oder sonnig und es bleibt bis zum Abend weitgehend niederschlagsfrei. Ansonsten gibt es zeitweise etwas Schnee, nach Westen hin teils auch Regen, örtlich gefrierend, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

An den Alpen kann es längere Zeit schneien. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen -3 Grad in Vorpommern und 7 Grad am Oberrhein. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen, so der DWD.

In der Nacht zum Freitag kommen Regen und Schneefall kaum noch ostwärts voran, wobei sich die Niederschläge mehr und mehr abschwächen. Nur an den Alpen gibt es noch längere Zeit Schnee oder Schneeregen. Bei Tiefstwerten zwischen +4 Grad im äußersten Westen und bis zu -11 Grad an der Oder kann es stellenweise glatt werden.