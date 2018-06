Offenbach (dpa) - Am Freitag hält sich das zweigeteilte Deutschland. Während im Osten auch längere Zeit die Sonne scheint, überwiegt im Westen meist starke, teils auch hochnebelartige Bewölkung und am Alpenrand fällt gelegentlich auch leichter Regen oder Schnee.

Nach Angaben des meldet Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach hält sich leichter Dauerfrost noch in äußersten Osten Brandenburgs und Sachsens. Sonst erwärmt sich die Luft auf Höchstwerte zwischen 2 und 7 Grad, am Nieder- und Oberrhein örtlich auch bis 10 Grad. Nach Norden hin lebt der Wind im Tagesverlauf etwas auf und weht aus südlichen Richtungen. Sonst bleibt es überwiegend schwachwindig.

In der Nacht zum Samstag kommt von Nordwesten her Regen auf, im Osten bleibt es klar. Die Luft kühlt auf 7 Grad am Niederrhein und bis zu minus 10 Grad bei Aufklaren im Osten ab. Der Wind weht meist schwach, in Küstennähe auch stark böig um Süd bis Südwest.