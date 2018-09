FRANKFURT (dpa-AFX) - Spekulationen auf einen höheren Leitzins haben den Euro <EURUS.FX1> am Donnerstag weiter in Richtung 1,38 US-Dollar getrieben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,3749 Dollar. Ein Dollar war damit 0,7272 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,3731 (Dienstag: 1,3667) Dollar festgesetzt.

Die anhaltende Zinsfantasie in Bezug auf die EZB stützt den Euro nach Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen weiterhin. Die im Zuge der Unruhen in Libyen steigenden Ölpreise nähren laut der HSH Nordbank Inflationsängste. Auch EZB-Vertreter hatten zuletzt verstärkt vor Inflationsgefahren gewarnt. Steigende Zinsen in der Eurozone machen den Euro tendenziell attraktiver.