Frankfurt/Main (dpa) - Die politischen Unruhen in Nordafrika haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag weiter unter Druck gebracht. Der Dax setzte setzte seine am Montag begonnene Talfahrt fort und büßte 0,89 Prozent auf 7130,50 Punkte ein.

Damit verlor der deutsche Leitindex in dieser Woche bereits rund vier Prozent, nachdem er am vergangenen Freitag noch ein Dreijahreshoch erklommen hatte. Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 1,05 Prozent auf 10016,48 Punkte. Der TecDax gab um 0,56 Prozent auf 876,03 Punkte nach.

Der wegen der Unruhen in Libyen kräftig gestiegene Ölpreis löse inzwischen Sorgen um eine Verteuerung der europäischen Industrieproduktion aus, sagte Marktanalyst André Saenger von IG Markets. Positive Wirtschaftdaten aus den USA hätten am Nachmittag dagegen nur kurzfristig stützend gewirkt.

Entsprechend düster sah es trotz teilweise erfreulicher Jahreszahlen im Dax aus. Bilanzen hatten an an diesem Tag die Allianz, RWE, BASF und Henkel vorgelegt. Die RWE-Titel waren mit minus 5,18 Prozent auf 49,390 Euro Schlusslicht im Leitindex. Der Energieversorger konnte im abgelaufenen Jahr zwar den bereinigten Gewinn und den Umsatz erneut steigern, doch bis 2013 rechnet der Konzern mit einem Gewinneinbruch. Am Markt wurde vor allem das Ausmaß der Prognosesenkung negativ aufgenommen. Nach einem bereinigten Gewinn von 3,8 Milliarden Euro 2010 rechnet RWE bis 2013 nun nur noch mit zwei Milliarden Euro.

Europas größter Versicherer Allianz meldete für 2010 trotz teurer Stürme, Erdbeben und Fluten einen kräftigen Gewinnsprung und will eine Dividende von 4,50 Euro je Anteilsschein zahlen. Am Markt war jedoch zum Teil auf 5,00 Euro spekuliert worden, so dass die Aktie 2,68 Prozent auf 101,80 Euro einbüßte.

Den Papieren von Henkel erging es nicht besser: Sie gaben um 3,49 Prozent auf 42,620 Euro nach. Der Konsumgüterkonzern konnte die Investoren trotz eines Rekordjahres und einer angehobenen Dividende vor allem auf der Ergebnisseite nicht überzeugen.

Mit plus 0,43 Prozent auf 59,000 Euro stemmten sich dagegen die BASF-Papiere gegen den Abwärtstrend. Der Chemiekonzern verzeichnete im Schlussquartal 2010 einen Ergebnissprung sowie einen Umsatzanstieg und will diese Rekordwerte im laufenden Geschäftsjahr noch einmal deutlich übertreffen. Zudem kündigte das Unternehmen eine kräftige Erhöhung der Dividende an.