Stuttgart/Wolfsburg (dpa) - Bei der Fusion von Porsche und Volkswagen sind neue Hindernisse aufgetaucht: Zwar wurden Teile der Ermittlungen gegen Ex-Porschelenker Wendelin Wiedeking und seinen früheren Finanzchef Holger Härter eingestellt, neue sind jedoch hinzugekommen.

Der Vorwurf der handelsgestützten Marktmanipulation sei fallengelassen worden, teilte Staatsanwältin Claudia Krauth am Donnerstag in Stuttgart mit. Gleichzeitig wurde das Verfahren gegen die beiden Manager um den Verdacht der Untreue erweitert. Porsche sieht den Zeitplan gefährdet, die Fusion noch 2011 auf den Weg zu bringen, das gesamte Gelingen stehe möglicherweise auf dem Spiel. VW blieb gelassen. Die geplante Verschmelzung könnte nun länger dauern, hieß es in Wolfsburg.

VW will keine Risiken eingehen und schaut deshalb genau, wie sich die Angelegenheit weiter entwickelt. Die Staatsanwaltschaft prüft nun den Vorwurf, ob Wiedeking und Härter im Zuge des gescheiterten VW-Übernahmeversuchs durch Porsche «existenzgefährdende Risiken» für den Sportwagenbauer durch den Abschluss von Aktienkurs-Sicherungsgeschäften eingegangen seien. Ferner gibt es auch Ermittlungen wegen des Verdachts des Kreditbetrugs gegen drei verantwortliche Porsche-Mitarbeiter aus dem Finanzbereich.

Anleger reagierten verschreckt: Die Porsche-Aktie stürzte ab. Im Handel fielen die Papiere am Nachmittag um fast 10 Prozent. Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück kämpft weiter für eine Verschmelzung. «Wir müssen die neue Lage jetzt natürlich juristisch prüfen», sagte er der Nachrichtenagentur dpa. «Ich finde die Verschmelzung aber richtig. Porsche und VW müssen heiraten.»

Porsche, Wiedeking und Härter sowie die betroffene Bank hatten die Anschuldigungen stets zurückgewiesen. Den Vorwurf der handelsgestützen Markmanipulation gegen die beiden Manager nahm die Staatsanwaltschaft zurück. Er war auch gegen die Maple Bank GmbH erhoben worden. Der Verdacht, dass die Beschuldigten durch den Handel mit VW-Aktien an der Börse Geschäfte gemacht haben, die falsche oder irreführende Signale für Börsen- oder Marktpreis ausgelöst oder gar ein künstliches Preisniveau herbeigeführt haben, konnte nicht mit hinreichender Sicherheit erhärtet werden, hieß es. Die Bank erklärte, sie habe stets betont, dass sie ihre Geschäftsaktivitäten im Einklang mit sämtlichen rechtlichen Vorgaben betrieben habe.

Hingegen bleiben die zentralen Vorwürfe der informationsgestützten Marktmanipulation gegen Wiedeking und Härter weiter bestehen. Dabei geht es darum, ob Porsche in den Jahren 2007 bis 2009 über Pläne zum Einstieg bei Volkswagen nicht ausreichend informiert hat. In den USA muss sich Porsche im Zusammenhang mit der gescheiterten Übernahme gegen eine milliardenschwere Schadenersatzklage zur Wehr setzen. Auch andere Anleger hatten bereits Klagen in Milliardenhöhe angekündigt.

Volkswagen reagierte gelassen auf den Fortgang der Ermittlungen. Der Wolfsburger Konzern stehe «voll hinter der Grundlagenvereinbarung und der Verschmelzung mit Porsche», hieß es. An der Umsetzung der Fusion mit dem Sportwagenbauer werde weiterhin gearbeitet. «Aufgrund der Erklärung der Stuttgarter Staatsanwaltschaft kann es allerdings länger dauern als geplant.» Die vorsichtigere Einschätzung der Porsche-Dachgesellschaft Porsche SE zum Zeitpunkt und zur Wahrscheinlichkeit des Zusammenschlusses teile man daher. VW will bei der geplanten Verschmelzung mit Porsche keine Risiken eingehen und schaut deshalb genau, wie sich die Angelegenheit weiter entwickelt.