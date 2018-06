New York (dpa) - Ein Ex-Beatle auf ungewohnten Pfaden: Paul McCartney hat die Musik für ein Ballett geschrieben. Das Stück mit dem Titel «Ocean's Kingdom» (Das Königreich des Meeres) soll am 22. September beim New York City Ballet uraufgeführt werden.

Das Werk soll eine Liebesromanze sein, schrieb die «New York Times». Es sei eine gute dreiviertel Stunde lang und habe vier oder fünf Haupt- und etwa 40 Nebenrollen. Die Choreographie zu McCartneys Musik soll New Yorks Ballettchef Peter Martins schreiben. Der erste der vier Akte werde bereits am Lincoln Center, Heimat der Metropolitan Opera und der New Yorker Philharmoniker, geprobt. Dabei werde McCartney von dem Komponisten John Wilson unterstützt, um die Orchestrierung abzustimmen.

Das Stück dreht sich um das edle Königreich des Meeres und das nicht ganz so noble der Erde, in dem es «jede Menge Bösewichte» gebe, sagte der 68-Jährige dem Blatt. «Die Tochter des Meereskönigs verliebt sich in den Bruder des Erdenkönigs und Sie werden sehen, ob die beiden das zum Schluss hinkriegen.» Aber da gebe es noch «jede Menge Verwicklungen» bis zum Ende.

NY-Times_bericht