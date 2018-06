Berlin (dpa) - Zur Rettung deutscher Staatsbürger aus Libyen sind drei deutsche Marineschiffe auf dem Weg zur libyschen Küste. Es handele sich um die Fregatten «Brandenburg» und «Rheinland-Pfalz» sowie den Einsatzgruppenversorger «Berlin», sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Die «Berlin» habe einen Hubschrauber an Bord, ein zweiter komme von Kiel aus auf dem Luftweg. Wo genau sich die Schiffe am Nachmittag befanden, wollte der Sprecher nicht sagen. Sie seien auf dem Transit ins Seegebiet Große Syrte. An Bord seien rund 600 Marinesoldaten.

Nach Schätzungen des Auswärtigen Amts halten sich noch etwa 160 Deutsche in Libyen auf. Die deutsche Luftwaffe hatte am Vortag 47 deutsche und weitere Passagiere aus 15 Nationen ausgeflogen. Die Kanzlermaschine «Konrad Adenauer» mit 74 Menschen an Bord war am Abend auf dem Militärflughafen Köln gelandet.

Schiffe der Marine