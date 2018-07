New York (dpa) - Deutschland drängt die Vereinten Nationen zu einer härteren Sprache gegenüber Libyen. Die UN müssten ihre Sanktionsdrohung verstärken, wenn das Regime Gaddafi weiter mit Gewalt gegen Demonstranten vorgehe, sagte Berlins UN-Botschafter Peter Wittig im Sicherheitsrat in New York. Zur Rettung deutscher Staatsbürger aus Libyen sind drei deutsche Marineschiffe auf dem Weg zur Küste des Landes. Nach Schätzungen des Auswärtigen Amts halten sich noch etwa 160 Deutsche in Libyen auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.