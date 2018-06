New York (dpa) - An der Wall Street läuft es wie geschmiert: Nach Berechnungen des obersten New Yorker Finanzbeamten Thomas DiNapoli haben die Finanzfirmen am wichtigsten Handelsplatz der Welt im vergangenen Jahr umgerechnet rund 20 Milliarden Euro verdient. Das ist das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten. Nur 2009 scheffelten die Banken und Handelshäuser noch mehr Geld - also ausgerechnet in dem Jahr, in dem der Staat die trudelnde Branche mit milliardenschweren Hilfen aufpäppelte.

