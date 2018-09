Köln (dpa) - Toyota ruft erneut weltweit Millionen Autos zurück in die Werkstätten: Knapp 2,4 Millionen Modelle des japanischen Konzerns und seiner Nobeltochter Lexus sind betroffen. Nach Angaben von Toyota Deutschland machen Fußraumverkleidung und Fußmatten Probleme. Eine fehlerhafte Befestigung könnte bewirken, dass sich das Gaspedal nicht mehr frei treten lässt. Vom neuerlichen Rückruf sind in Europa nur Geländewagen von Lexus betroffen - knapp 5000 davon in Deutschland. Die meisten der betroffenen Wagen sind in den USA zugelassen.

