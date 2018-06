Wiesbaden (dpa) - Einen erschütternden Fall von Kindesmissbrauch hat das BKA aufgedeckt. Ein 59-jähriger Fotograf aus Rastatt und ein 38 Jahre alter Beamter der sächsischen Arbeitsagentur sollen sich an mehreren Kindern vergangenen, ihre Taten fotografiert, gefilmt und über das Internet verkauft haben. Einer von ihnen habe auch versucht, in Thailand einen Film in Auftrag zu geben, bei dem die Kinder nach dem Missbrauch erdrosselt werden sollten. Die beiden Männer müssen sich nun vor dem Landgericht Baden-Baden verantworten.

