Bundesweiter Warnstreik: Lokführer legen Bahnen erneut lahm

Frankfurt/Main (dpa) - Mit einer zweiten Warnstreikwelle haben die Lokführer am Freitagvormittag erneut weite Teile des deutschen Schienenverkehrs lahmgelegt und zehntausende Fahrgäste in der Kälte stehen lassen. Ab 8.30 Uhr kam es flächendeckend zu Zugausfällen und Verspätungen: Die Deutsche Bahn AG in Berlin räumte bundesweite Behinderungen im Nah-, Regional- und Fernverkehr ein. Auch die sechs großen Konkurrenten der DB wurden bestreikt. Weitere kurze Warnstreiks bis zum 7. März sind geplant. Im öffentlichen Dienst der Länder gibt es voraussichtlich schon in der nächsten Woche Warnstreiks.

VW holt 7,2 Milliarden Gewinn - Neue Aufsichtsrätin vorgeschlagen =

Wolfsburg (dpa) - Der Autobauer Volkswagen hat im vergangenen Jahr seinen Konzerngewinn nach Steuern auf 7,2 Milliarden Euro gesteigert. Im Jahr 2009 hatten nur 911 Millionen unter dem Strich gestanden. Das teilte das Unternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung am Freitag in Wolfsburg mit. Der Umsatz wuchs um 20,6 Prozent auf 126,9 Milliarden Euro. Der Konzern verkaufte erstmals mehr als sieben Millionen Autos. «Das Geschäftsjahr 2010 war für den Volkswagen Konzern das beste Jahr der Unternehmensgeschichte», sagte VW-Chef Martin Winterkorn. Auch für das laufende Jahr seien die Aussichten bei allen konjunkturellen Unwägbarkeiten positiv.

Inflationsrate verharrt bei 2,0 Prozent - Energie teurer

Wiesbaden (dpa) - Die Verbraucherpreise in Deutschland haben im Monatsvergleich angezogen. Gegenüber dem Januar stiegen die Preise im Februar voraussichtlich um 0,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Berechnungen am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Die Jahresteuerung verharrte trotz steigender Preise für Sprit und Heizöl bei 2,0 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine jährliche Teuerung von knapp unter zwei Prozent an. Volkswirte erwarten, dass die Ölpreise infolge der Unruhen in Libyen auf hohem Niveau bleiben und die Inflationsrate in Deutschland weiter nach oben treiben werden.

Ölmärkte reagieren hektisch auf Libyen-Krise - Benzin teuer