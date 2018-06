Riesch feiert 19. Weltcup-Sieg - Vonn Sechste

Are (dpa) - Maria Riesch hat nach der Heim-WM wieder bestens in die Spur gefunden und mit ihrem 19. Erfolg die Führung im Gesamtweltcup ausgebaut. Bei der Super-Kombination im schwedischen Are schob sich die zweimalige WM-Dritte von Garmisch-Partenkirchen im Slalom von Platz zwei nach vorne. Ihre Dauerrivalin Lindsey Vonn aus den USA fiel am Freitag als Führende des Super-G auf Rang sechs zurück und liegt nun 216 Punkte hinter Riesch zurück. Zweite wurde Tina Maze aus Slowenien, auf Rang drei kam Doppel-Weltmeisterin Elisabeth Görgl aus Österreich. Viktoria Rebensburg verzichtete nach Rang elf im Super-G auf einen Start im Slalom.

Skeletoni Rommel holt WM-Bronze

Königssee (dpa) - Skeletonpilot Frank Rommel aus Zella-Mehlis hat nach einer furiosen Aufholjagd Bronze bei der Heim-Weltmeisterschaft in Königssee gewonnen. Nach vier Läufen hatte er am Freitag 1,98 Sekunden Rückstand auf den überragend fahrenden Weltcup-Gesamtsieger Martins Dukurs aus Lettland, der seinen ersten WM-Titel gewann. Zweiter wurde der Russe Alexander Tretjakow. Der vor dem Finallauf auf Rang zwei liegende Lokalmatador Mirsad Halilovic fiel nach einem verpatzten Lauf auf Rang fünf hinter dem Winterberger Sandro Stielicke zurück. Junioren-Weltmeister Alexander Kröckel aus Oberhof wurde Achter.

Skeleton-WM: Thees führt vor Huber

Königssee (dpa) - Titelverteidigerin Marion Thees aus Oberhof führt nach dem ersten Lauf zur Skeleton-Weltmeisterschaft in Königssee vor ihrer Teamkollegin Anja Huber. Die Berchtesgadenerin, die nach dem Gewinn des Gesamtweltcups als Topfavoritin auf ihrer Heimbahn ins Rennen ging, hatte am Freitag nach einem von vier Läufen 22/100 Sekunden Rückstand auf Thees, die unter ihrem Mädchennamen Trott 2009 in Lake Placid Weltmeisterin geworden war. Die Olympia-Dritte Huber gewann 2008 in Altenberg WM-Gold. Auf Rang drei hinter Huber liegt die Kanadierin Mellisa Hollingsworth. Katharina Heinz aus Winterberg ist Fünfte.

Alle vier DSV-Springer für Wettkampf qualifiziert