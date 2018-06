Berlin (dpa) - Die «Oliver Pocher Show» steht anscheinend vor dem Aus. Nach Informationen des Mediendienstes «dwdl.de» wird die letzte Ausgabe als «Best of» am 18. März bei Sat.1 zu sehen sein. Eine Sprecherin des Münchner Privatsenders wollte dies nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren. Sie sagte am Freitag: «Kein Kommentar.»

Seit dem Start am 2. Oktober 2009 kam die Comedyshow mit dem heute 32-Jährigen auf keinen grünen Zweig. Zweistellige Marktanteile beim vom Sat.1 begehrten Zielpublikum zwischen 14 und 49 Jahren hatten Seltenheitswert. Immer wieder wurde öffentlich diskutiert, ob der Sender das Experiment vorzeitig beendet.

Zu Beginn der jetzt laufenden Fernsehsaison zog der Sender erste Konsequenzen: Die Show wurde Ende August 2010 von 22.15 Uhr auf 23.15 Uhr am späten Freitagabend verlegt. Mit neuen Alter Egos wollte Pocher Fans gewinnen: So schlüpfte er ins Kostüm von Bundeskanzlerin Angela Merkel und quälte die Prominenz als Society-Königin Sylvia Constanze von Weischenhirn.

Doch auch die spätere Sendezeit und die neuen Figuren halfen Pocher nicht weiter - mehr sorgte sein Privatleben mit Heirat und Kind für Wirbel als seine Witze vor dem TV-Publikum. Nach Brancheninformationen könnte jetzt mit dem Freitagsspektakel Schluss sein. Vieles deutet darauf hin, dass am 11. März die letzte Aufzeichnung stattfindet und gesendet wird.

Auch Pochers Ex-Kompagnon Harald Schmidt, der im Herbst wieder für Sat.1 tätig sein wird, machte sich am Donnerstagabend in seiner ARD-Spätsatire über das Ende der Pocher-Sendung lustig: «Dann geht neben "Wetten, dass..?" ein weiterer großer Erfolg im deutschen Fernsehen zu Ende», gab Schmidt zum Besten. Ob beide bei Sat.1 ähnlich wie früher in der ARD zusammen etwas machen werden, ist fraglich.

Pocher bleibt aber auch nach dem möglichen Ende seiner Freitagshow im Fernsehen präsent: RTL garantiert ihm mit der Show «5 gegen Jauch», in der Pocher als Moderator agiert, gelegentliche Auftritte.