Tripolis/Kairo/Berlin (dpa) - Angesichts der Lage in Libyen will die internationale Staatengemeinschaft den zum Letzten entschlossenen Staatschef Muammar al-Gaddafi in die Knie zwingen. Gut eine Woche nach Ausbruch der Revolte verständigten sich die EU-Mitglieder prinzipiell auf ein Sanktionspaket.

Geplant sind ein Waffenembargo und ein Lieferverbot für Güter, die zur Repression eingesetzt werden. Das verlautete am Freitag übereinstimmend aus Brüsseler EU-Kreisen und dem Auswärtigen Amt in Berlin. Die Vermögen der Herrscherfamilie sollen eingefroren, Einreisesperren gegen den Clan verhängt werden. Die USA kündigten ebenfalls Sanktionen an, auch UN-Sanktionen gegen das Regime in Libyen werden immer wahrscheinlicher.

Der in die Enge getriebene Machthaber Gaddafi ließ unterdessen in Tripolis auf Demonstranten schießen. Am Abend hielt er erstmals seit Ausbruch der schweren Unruhen vor einer Woche vor Hunderten Anhängern eine Rede. «Wir können jeden Angriff abwehren und das Volk bewaffnen, wenn nötig», sagte er bei seinem überraschenden Auftritt auf dem Grünen Platz in der Hauptstadt, wo sich bislang Regimegegner versammelt hatten. Er rief seine Gefolgsleute auf, protestierende Regimegegner zu bekämpfen und zu töten. Wenn nötig, würde er Waffenlager öffnen und jeden Libyer bewaffnen.

Gaddafi sprach vor einigen hundert Anhängern, die libysche Fahnen und Bilder des Staatschefs schwenkten. Sein Auftritt wurde im Fernsehen übertragen. Anschließend kam es auf dem Platz zu Zusammenstößen von Gaddafi-Anhängern und Regimegegnern.

Der Weltsicherheitsrat beschäftigt sich am Freitag erstmals mit Strafmaßnahmen gegen das libysche Regime. Als Grundlage lag dem Gremium ein Entwurf der Europäer vor, an dem auch Deutschland mitgearbeitet hatte, hieß es am Abend in New York. In Genf empfahl der UN-Menschenrechtsrat den Ausschluss Libyens. «Nach einigen Quellen könnten Tausende (in Libyen) getötet oder verletzt worden sein», sagte UN-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay.

Die Nato ist zu humanitärer Hilfe in Libyen bereit, plant aber kein militärisches Eingreifen. «Die Nato wird die Situation in Abstimmung mit anderen internationalen Organisationen sehr genau beobachten», erklärte Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen am Freitag nach einem Sondertreffen der ständigen Botschafter der 28 Nato-Staaten in Brüssel.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach sich dafür aus, den politischen Druck auf Libyen zu erhöhen. Es müssten alle Möglichkeiten - inklusive Sanktionen - genutzt werden, sagte Merkel am Abend in Stralsund. Es gelte Druck auszuüben, um die Gewalt in Libyen zu beenden.