Hamburg (dpa) - Die Fußball-Bundesliga ist wieder eine Macht. Durch ihre Erfolge auf internationaler Bühne hat die deutsche Elite-Liga nach elf Jahren Abstinenz den dritten festen Startplatz in der Champions League zurückerobert und greift künftig mit sieben Teams in das Europapokal-Geschehen ein.

Denn mit Beginn der Saison 2012/13 kommen zu den drei Plätzen in der Königsklasse ein weiterer in der Qualifikations-Runde sowie zwei Europa-League-Ränge. Zudem erhält dort noch der DFB-Pokalsieger das Kontinentalstartrecht.

«Wir freuen uns sehr über den vierten Champions-League-Startplatz. Er ist die konsequente Entwicklung aufgrund der hervorragenden Arbeit der Clubs der Bundesliga», sagte Liga-Präsident Reinhard Rauball der Nachrichtenagentur dpa. «Wir haben immer die Auffassung vertreten, dass die Bundesliga durch ihre Philosophie und Parameter sportlich stärker wird, während die konkurrierenden ausländischen Ligen durch strukturelle Schwächen der Bundesliga zusätzlich in der Wertung entgegenkommen.»

Dies sieht auch Felix Magath so, dessen FC Schalke 04 in Europas Meisterliga weitere Punkte beisteuern kann. «Ich habe schon immer gesagt: Die Bundesliga ist die stärkste Liga, weil sie so ausgeglichen ist.» Kollege Jupp Heynckes, der mit Bayer Leverkusen in der Europa League für Furore sorgt, sieht als Basis des Aufschwungs die im Deutschen Fußball-Bund (DFB) forcierte Nachwuchsförderung. «Das ist keine Momentaufnahme, sondern geht zurück auf die Leistungszentren der Bundesliga-Clubs und die Vielzahl von DFB-Projekten. Der Bundesliga-Fußball hat an Klasse gewonnen und wir haben eine Fülle von hoch talentierten Spielern wie nie zuvor.»

«Wir sind auf einem sehr guten Weg. Vor allem, wenn man auch den Grad der Verschuldung der Clubs sieht, der in der Bundesliga zwar auch da, aber bei weitem nicht so groß ist, wie im Ausland», ergänzte Eintracht Frankfurts Vorstandschef Heribert Bruchhagen. Auch aus den Niederlanden kommt Lob für den deutschen Fußball - von Bayern-Coach Louis van Gaal: «Das habe ich erwartet, denn die Bundesliga hat ein sehr hohes Niveau.»

In der vorigen Saison hätten die Bundesligisten die Serie-A-Clubs schon fast überholt. Allein Inter Mailands 2:0-Triumph im Champions-League-Finale über den FC Bayern verhinderte die vorzeitige Ablösung. Nun aber ist es soweit: Denn in der für die Startplätze maßgeblichen UEFA-Fünfjahreswertung stockten die deutschen Clubs dank der Siege von Bayern München und Bayer Leverkusen ihr Konto in dieser Woche auf 68,103 Punkte auf. Sie vergrößerten den Abstand zur Serie A (59,981) auf 8,122 Zähler und sind von Verfolger Italien vorerst nicht von Rang 3 hinter England (82,928) und Spanien (77,329) zu verdrängen.

Mehr noch: Da zur nächsten Saison die aus deutscher Sicht schwache Spielzeit 2006/07 aus der Wertung herausfällt, liegt die Bundesliga in der Zwischenwertung für 2011/12 derzeit sogar schon knapp vor Spanien auf Platz 2. Rauball: «Ich bin überzeugt, dass wir mit etwas Geduld mittelfristig auch die Primera Division überholen werden», so Rauball. Doch zunächst ist man erst mal froh in Deutschland, das in den 70er und 80er Jahren die UEFA-Fünfjahreswertung lange angeführt hat, den 2001/02 eingebüßten Bonus-Rang wieder im Besitz zu haben.