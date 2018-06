Hamburg (dpa) - Die Unruhen in Libyen belasten die Ölmärkte - und damit auch die Benzinpreise. Angesicht der sehr starken Schwankungen kam es auch an den Tankstellen in Deutschland zu Preissprüngen. An einzelnen Tankstellen wurden zeitweise Rekordpreise wie im Sommer 2008 von 1,59 Euro für einen Liter Super erreicht. Der Durchschnittspreis für Superbenzin lag laut Shell am Abend bei 1,53 Euro. Diesel kostet etwa 1,43 Euro je Liter. Gestern war der Ölpreis zeitweise in die Nähe von 120 Dollar gekommen. Heute fiel er leicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.