New York (dpa) - Der Weltsicherheitsrat in New York ist zu einer Krisensitzung über das Blutvergießen in Libyen zusammengekommen. UN- Generalsekretär Ban Ki Moon unterrichtete die 15 Ratsmitglieder über die dramatische Entwicklung in Tripolis und anderen Städten des Landes. Nach Angaben von Libyens stellvertretendem UN-Botschafter Ibrahim Dabbashi haben die brutalen Angriffe der libyschen Führung auf Zivilisten heute wieder «Hunderte, wenn nicht Tausende Menschenleben gekostet. Dabbashi nannte den libyschen Staatschef Muammar al-Gaddafi vor Journalisten einen «Verrückten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.