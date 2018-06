Mannheim (dpa) - Im Vergewaltigungsprozess gegen Wettermoderator Jörg Kachelmann soll heute ein psychiatrischer Sachverständiger vor dem Landgericht Mannheim aussagen. Der Experte an der Berliner Charité soll zu der Frage Stellung nehmen, ob Erinnerungslücken des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers auf eine Traumatisierung zurückzuführen sein könnten. Diese These ist zwischen Verteidigung und Anklage umstritten. Die Ex-Geliebte beschuldigt Kachelmann, er habe ihr ein Messer an den Hals gedrückt und sie vergewaltigt. Der Schweizer bestreitet das.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.