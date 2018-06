Potsdam (dpa) - Im öffentlichen Dienst der Länder gibt es voraussichtlich schon in der nächsten Woche Warnstreiks. Nach der zweiten ergebnislosen Verhandlungsrunde für die rund 600 000 Angestellten sagte Verdi-Chef Frank Bsirske in Potsdam, die Tarifparteien lägen in der Sache weit auseinander. Er gehe davon aus, dass es in der kommenden Woche Arbeitsniederlegungen geben werde. Die Arbeitgeber legten bisher kein Angebot vor.

