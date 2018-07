Berlin (dpa) - Der Bundestag hat einen gesetzlichen Rahmen für die kostenpflichtigen De-Mail-Dienste beschlossen. Jetzt steht am 18. März noch eine Beratung im Bundesrat an. Eine Zustimmung der Länderkammer ist aber nicht unbedingt erforderlich. Mit der De-Mail sollen E-Mails so sicher werden wie ein fest zugeklebter Brief. Im Gegensatz zur normalen E-Mail wird die De-Mail über verschlüsselte Kanäle versandt. Zudem kann der Eingang einer Nachricht wie bei einem Einschreiben nachgewiesen werden.

