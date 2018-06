Budapest (dpa) - Vor dem Hintergrund der Libyen-Krise will der UN-Sicherheitsrat im Laufe des Tages zu einem Krisentreffen zusammenkommen. Das kündigte Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen in Gödöllö bei Budapest an. EU-Diplomaten ergänzten, das Gremium könnte am Montag eine Resolution zu Libyen verabschieden.

