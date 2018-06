Tripolis (dpa) - Knapp eine Woche nach dem Ausbruch der Revolte in Libyen macht die internationale Staatengemeinschaft gegen das Regime Gaddafi mobil. Der UN-Sicherheitsrat plant heute ein Krisentreffen. In Brüssel ist ein Sondertreffen des NATO-Rats geplant. Schon seit dem Vormittag berät der Menschenrechtsrat der UN über einen Ausschluss Libyens. Die libyschen Regimegegner wollen Gaddafi mit einem «Marsch der Millionen» in die Knie zwingen. Die Gaddafi verblieben Truppen gehen weiterhin brutal gegen Regimegegner vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.