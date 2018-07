Regen (dpa) - Mehrere hundert Angehörige, Freunde und Kameraden haben im bayerischen Ort Regen den drei in Afghanistan getöteten Bundeswehrsoldaten die letzte Ehre erwiesen. An der Trauerfeier nahmen auch Kanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsminister Karl- Theodor zu Guttenberg teil. Die Panzergrenadiere waren vor einer Woche in einem Vorposten von einem afghanischen Soldaten erschossen worden, der das Lager eigentlich schützen wollte. Seit Beginn des Afghanistan-Einsatzes 2001 kamen 48 deutsche Soldaten ums Leben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.