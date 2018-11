Regen (dpa) - Angehörige, Freunde und Kameraden haben in Regen Abschied von den drei in Afghanistan getöteten Bundeswehrsoldaten genommen. Auch Kanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg nahmen an der Trauerfeier teil. Guttenberg will an der engen Kooperation mit der afghanischen Armee festhalten. Man dürfe dem Attentäter nicht nachträglich zum grauenvollen Triumph verhelfen, sagte er. Die drei Panzergrenadiere waren vor einer Woche in einem Vorposten von einem afghanischen Soldaten erschossen worden.

