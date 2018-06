Inhalt Seite 1 — 145 Tote nach Erdbeben: Wenig Hoffnung auf Überlebende Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wellington/Berlin (dpa) - In Neuseeland werden nach dem schweren Erdbeben noch mehr als 200 Menschen in den Trümmern vermisst. Am Dienstag - eine Woche nach der Katastrophe - will das Land mit Schweigeminuten der Opfer gedenken.

Die Zahl der geborgenen Toten nach dem schweren Erdbeben in Neuseeland ist auf 145 gestiegen. «Wir gehen davon aus, dass die Zahl noch zunimmt», sagte der Polizeichef von Christchurch, Dave Cliff, auf der Internetseite nzherald.co.nz.. Unter den Toten seien auch Ausländer aus 20 Staaten. Mehr als 200 Menschen wurden noch vermisst. Hoffnungen, noch Überlebende zu finden, gab es kaum mehr. Zuletzt war am Mittwochnachmittag ein Mensch lebend geborgen worden.

Die zweitgrößte Stadt Neuseelands war am Dienstag von Erdstößen der Stärke 6,3 erschüttert worden. Es war bereits das zweite schwere Beben binnen eines halben Jahres.

Für Dienstagmittag um 12.51 Uhr Ortszeit - genau eine Woche nach der Katastrophe - kündigte Regierungschef John Key zwei landesweite Schweigeminuten an. Damit sollten die Neuseeländer ein Zeichen der Einheit mit den Menschen in der Erdbebenregion Canterbury setzten, «die eine Tragödie ertragen, die über das hinausgeht, was die meisten von uns sich vorstellen können», sagte Key.

An diesem Montag sollen die ersten Opfer beigesetzt werden. Als erstes Bebenopfer soll ein fünf Monate altes Baby beerdigt werden. Wie der «New Zealand Herald» berichtete, war der kleine Baxtor 13 Tage nach dem Beben vom 4. September vergangenen Jahres geboren und vor einer Woche bei dem letzten Erdbeben von einem herabfallenden Fernseher erschlagen worden.

Die Arbeiten der Rettungskräfte konzentrierten sich am Samstag auf die Trümmer dreier eingestürzter Gebäude im Zentrum von Christchurch, in denen noch weit über hundert Menschen vermutet wurden. Nachbeben behinderten immer wieder die Arbeit der Helfer.

Bürgermeister Bob Parker sagte Radio New Zealand laut der Internetseite des Senders, dass von den etwa 1000 Gebäuden in der City nur ungefähr 600 sicher betreten werden könnten. Zwischen 200 und 250 seien mit einem Warnhinweis beklebt worden. Einige könnten unmittelbar einstürzen.