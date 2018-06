Inhalt Seite 1 — Dortmunds «Meisterstück»: Sieg in München Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Borussia Dortmund hat sich auch vom FC Bayern München nicht stoppen lassen. Der Tabellenführer gewann das Gipfeltreffen der Fußball-Bundesliga beim deutschen Rekordmeister und Titelverteidiger. Mit dem 3:1 (2:1) gelang dem BVB der erste Erfolg bei den Bayern seit Oktober 1991.

Nach dem 24. Spieltag haben die Dortmunder (58 Punkte) nunmehr 16 Punkte Vorsprung auf die Münchener (42), die hinter Bayer Leverkusen (45) und Hannover 96 (44) auf Rang vier zurückfielen und um die direkte Champions-League-Qualifikation wieder bangen müssen.

Lucas Barrios (9.) , Nuri Sahin (18.) und Mats Hummels (60.) krönten mit ihren Treffern die meisterliche Darbietung des BVB. Luiz Gustavo (16.) hatte lediglich den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gastgeber erzielt.

Derweil spitzt sich Abstiegskampf zu. Zwar muss der 1. FC Kaiserslautern weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde warten. Immerhin gelang den Pfälzern mit dem 1:1 (1:0) gegen den Hamburger SV vorerst der Sprung vom Relegationsplatz. Der 1. FC Köln machte indes einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib. Dank eines Traumtores von Lukas Podolski kurz vor dem Ende kamen die Kölner mit einem 1:0 gegen den SC Freiburg begnügen.

Zum Auftakt des Spieltages hatte der VfL Wolfsburg nach vier Niederlagen in Folge mit dem 2:1 gegen Schlusslicht Borussia Mönchengladbach einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib eingefahren. Lautern ist nun 15. mit 24 Zählern punktgleich vor Werder, Köln (29) verbesserte sich auf den elften Tabellenplatz und scheint vorerst gesichert, Wolfsburg (26) ist 14.

Auch in den beiden Sonntagsspielen geht es vor allem ums sportliche Überleben in Liga 1: Die auf den Relegationsplatz abgerutschten Bremer empfangen Leverkusen. Die in diesem Jahr noch sieglose Eintracht aus Frankfurt muss sich mit dem Tabellenvorletzten VfB Stuttgart auseinandersetzen.

Im Rennen um die Europapokalplätze kamen Mainz 05 und Hannover 96 der internationalen Bühne ein großes Stück näher. Mainz 05 siegte bei 1899 Hoffenheim mit 2:1 (1:0), Hannover 96 war mit 1:0 (0:0) in Hamburg beim Aufsteiger FC St. Pauli erfolgreich. Der FC Schalke 04 stoppte die Serie des 1. FC Nürnberg, der zuletzt vier Erfolge hintereinander feierte. Dennoch war für das Team von Trainer Felix Magath das 1:1 (0:1) gegen seinen ehemaligen Verein zu wenig.