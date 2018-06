Weitgehende Übereinstimmung zu UN-Sanktionen

New York (dpa) - Nach einigem Zögern macht die internationale Gemeinschaft nun ernst mit Sanktionen gegen die libysche Führung um Staatschef Gaddafi. Der UN-Sicherheitsrat wird voraussichtlich noch am Wochenende mit einer Resolution auf die Gewalt gegen Regimegegner reagieren. In dem Gremium herrscht weitgehend Übereinstimmung darüber, Strafmaßnahmen zu beschließen. Ähnlich wie das von der EU geplante Sanktionspaket sieht der UN-Resolutionsentwurf ein striktes Waffenembargo vor.

Angespannte Ruhe in Tripolis

Tripolis (dpa) - Nach dem gestrigen Blutvergießen in Tripolis herrscht in der libyschen Hauptstadt angespannte Ruhe. Geschäfte und Banken blieben geschlossen. Auch in den Schulen fiel entgegen einer offiziellen Ankündigung der Unterricht aus. Staatschef Gaddafi hat sich mit regimetreuen Einheiten in der Metropole verschanzt. Die Opposition spricht davon, dass Tripolis die letzte Bastion sei, über die er noch Kontrolle hat. Der Fernsehsender Al-Dschasira berichtete, dass ihm aber auch dort schon einige Stadtviertel entglitten seien.

Guttenberg im Kreuzfeuer der Wissenschaft

Berlin (dpa) - Verteidigungsminister zu Guttenberg gerät wegen seiner Doktorarbeit zunehmend ins Kreuzfeuer der Wissenschaft. Immer mehr Forscher gehen davon aus, dass der CSU-Politiker vorsätzlich fremde Texte ohne Hinweis verwendet hat. Der Nachfolger seines Doktorvaters, Oliver Lepsius, warf dem Politiker vor, er sei ein Betrüger. Guttenberg habe «planmäßig und systematisch» wissenschaftliche Quellen zum Plagiat zusammengetragen und behaupte nicht zu wissen, was er tue, sagte Lepsius der «Süddeutschen».

