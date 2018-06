Kombinierer Frenzel holt 40. deutsches WM-Gold

Oslo (dpa) - Eric Frenzel hat der deutschen Mannschaft bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oslo den ersten Titel und die 40. Goldmedaille der Geschichte beschert. Der Oberwiesenthaler siegte am Samstag in der Einzel-Entscheidung der Nordischen Kombinierer von der Normalschanze vor seinem Teamkollegen Tino Edelmann. Dritter wurde nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Langlauf der Österreicher Felix Gottwald. Der Oberstdorfer Johannes Rydzek komplettierte mit Rang vier das überragende deutsche Ergebnis.

Hertha BSC festigt Führung mit 5:0-Sieg

Aachen (dpa) - Mit einem Schützenfest hat Hertha BSC eine weitere Hürde auf dem Weg zurück in die Fußball-Bundesliga souverän genommen. Am Samstag feierte die Mannschaft von Trainer Markus Babbel bei Alemannia Aachen einen 5:0 (3:0)-Sieg und festigte die Tabellenspitze in der 2. Liga. Vor 20 758 Zuschauern im Tivoli-Stadion waren Fabian Lustenberger (10. Minute), Adrian Ramos (32./59.), Pierre-Michel Lasogga (36.) und Nikita Rukavytsya (56.) für die Berliner erfolgreich. Im zweiten Samstagsspiel trennte sich Schlusslicht Arminia Bielefeld 1:1 vom SC Paderborn.

Viererbob-Halbzeit: Machata auf Gold-Kurs

Königssee (dpa) - Manuel Machata vom SC Potsdam liegt zur Halbzeit der Viererbob-Weltmeisterschaft in Königssee auf Goldkurs. Nach zwei von insgesamt vier Läufen hat der gebürtige Berchtesgadener, der im ersten Durchgang in 48,65 Sekunden Bahnrekord fuhr, 22/100 Sekunden Vorsprung vor Teamkollege Karl Angerer aus Königssee. Dritter ist der russische Zweierbob-Weltmeister Alexander Subkow. Thomas Florschütz aus Riesa liegt hinter dem Oberhofer Junioren-Weltmeister Maximilian Arndt auf Rang sieben.

Neureuther Zweiter in Super-Kombi