Marana (dpa) - Cool, clever, Kaymer. Deutschlands Golfstar Martin Kaymer kann bei der WGC Matchplay Championship in der Wüste von Arizona der große Wurf gelingen. Behält der Weltrangliste-Zweite bis ins Finale die Nerven, ist er die neue Nummer 1 im Ranking.

Martin Kaymer steht vor dem größten Erfolg seiner Karriere. Mit dem vorzeitigen Sieg am 17. Grün gegen US-Profi Hunter Mahan (USA) hat der 26-jährige Weltranglistenzweite in Marana erstmals den Sprung in das Viertelfinale bei der Lochspielmeisterschaft geschafft.

Erreicht der Profi aus Mettmann das Finale am Sonntag auf dem Par 72-Kurs, löst er den Briten Lee Westwood als Nummer 1 ab. Damit wäre Kaymer nach Bernhard Langer 1986 der erste Deutsche, der dieses Ranking anführt.

Vor diesem historischen Tag steht aber noch viel Arbeit auf dem Programm von Kaymer. Wegen drohender Unwetter sollen am Samstag in einer Doppelschicht die Viertel- und Halbfinals gespielt werden. Kaymer trifft dabei zuerst auf den 47 Jahre alten Ryder-Cup-Kollegen Angel Miguel Jiménez. Der Spanier überraschte die Konkurrenz mit dem Kantersieg am zwölften Loch gegen Ben Crane (USA).

«Ich habe vor allem auf den letzten neun Löchern gutes Golf gespielt. Aber der Schlüssel zum Erfolg lag am 16. mit einem Schlag bis auf einen Meter an die Fahne», meinte Kaymer nach sieben Birdies und nur einem Bogey in der bizarr anmutenden Kakteenlandschaft seines Trainingsquartiers in Scottsdale.

Mahan hatte erst nach vier Birdies in Serie von Kaymer bis Loch 16 die Dauer-Führung abgegeben. Als der hochkonzentrierte Rheinländer am 17. Abschlag die Spielbahn verfehlte und aus dem Bunker auch die Annäherung hinter das Grün setzte, drohte ein Stechen. Doch Mahan ereilte ein ähnliches Schicksal wie bei der 13,5:14,5-Niederlage der USA im Ryder Cup im Oktober in Wales. Damals verlor er das Entscheidungsmatch gegen Graeme McDowell (Nordirland).

Wieder verfehlte Mahan das Grün und gab das Loch zum entscheidenden Punkt ab. «Das war viel härter als bei meinem Sieg zuvor am 20. Loch gegen Justin Rose. Es ging immer um Birdies, nicht um Bogeys», meinte Kaymer, der tief beeindruckt nach der Zitterpartie kaum eine Regung der Freude zeigte.