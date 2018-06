New York (dpa) - Der UN-Sicherheitsrat will noch am Wochenende Sanktionen gegen das libysche Regime in Kraft setzen. Das schulde man dem libyschen Volk, sagte der deutsche UN-Botschafter Peter Wittig in New York. Dort kehrte das Gremium wieder an den Verhandlungstisch zurück. Ihm liegt ein Resolutionsentwurf vor, dessen Sanktionen sich ausschließlich gegen Staatspräsident Gaddafi und 22 seiner engsten Vertrauten richten. Dem Clan drohen bei weiterer Gewalt gegen das eigene Volk Einreiseverbote und die Sperrung aller Auslandskonten.

