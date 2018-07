Washington (dpa) - Zum letzten Mal in ihrer 26-jährigen Karriere hat die US-Raumfähre «Discovery» an der Internationalen Raumstation ISS festgemacht. Das Manöver dauerte fast drei Stunden. Eine Woche lang werden die sechs Astronauten bei der ISS bleiben. Vor dem Andocken musste der Space Shuttle noch den obligatorischen Rückwärtssalto machen, damit die ISS-Besatzung Fotos schießen konnte. Die NASA will anhand der Aufnahmen herausfinden, ob der Hitzeschild noch intakt ist. Nach der Rückkehr wird die «Discovery» eingemottet.

