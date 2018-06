Osnabrück (dpa) - Amnesty International und die Grünen haben die Aufnahme weiterer Guantánamo-Gefangener in Deutschland gefordert. Deutschland habe immer wieder die Schließung des Gefangenenlagers gefordert, deshalb dürfe die Bundesregierung US-Präsident Barack Obama jetzt nicht im Stich lassen. Die Schließung des Lagers ist schwierig, weil es sowohl in den USA als auch in anderen Ländern Widerstand gibt, Häftlinge unterzubringen. Deutschland hat bislang zwei aufgenommen. Diese leben unauffällig in Hamburg und Rheinland- Pfalz.

