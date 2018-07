Oslo (dpa) - Deutschlands Langläuferinnen haben bei der nordischen Ski-WM in der Doppelverfolgung über 15 Kilometer mit einem starken Auftritt überrascht. Nicole Fessel erreichte als Siebte das Ziel und sorgte damit für das bisher beste deutsche Ergebnis bei der WM in Oslo. Evi Sachenbacher-Stehle wurde 13., Katrin Zeller kam auf Rang 16. In einem spannenden Rennen war die Norwegerin Marit Björgen am Ende wieder einmal nicht zu schlagen und sicherte sich in 38:08,6 Minuten den Titel.

