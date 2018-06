New York (dpa) - Der UN-Sicherheitsrat kommt seinem Ziel näher, Sanktionen gegen das libysche Regime noch am Wochenende in Kraft zu setzen. Der Resolutionsentwurf richtet sich gegen Staatspräsident Gaddafi und 22 enge Vertraute. Dem Clan drohen bei weiterer Gewalt gegen Zivilisten Einreiseverbote und die Sperrung von Auslandskonten. Ob die Gräueltaten an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag verwiesen werden sollen, wird noch besprochen. Deutschland besteht darauf, dass die Gaddafis nicht straffrei bleiben.

