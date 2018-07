Inhalt Seite 1 — Globale Sanktionen gegen Libyen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tripolis/New York/Berlin (dpa) - Die Welt vereint gegen Muammar al-Gaddafi: Nach den USA haben auch die UN Sanktionen gegen das Regime des libyschen Machthabers erlassen - und die EU will folgen.

Erstmals wandte sich die internationale Staatengemeinschaft wegen der blutigen Gewalt gegen Zivilisten in Libyen geschlossen an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel forderten den sofortigen Rückzug Gaddafis. Die USA erwägen notfalls auch militärische Aktionen gegen sein Regime. Gaddafi will nach eigenen Angaben eher sterben als Tripolis verlassen. Die Opposition bildete eine «Gegenregierung» mit Vertretern aus allen Teilen des nordafrikanischen Staates. Ausländer verlassen weiter zu Tausenden das Land.

In Tunesien trat Ministerpräsident Mohammed Ghannouchi nach erneuten blutigen Krawallen zurück. Er zog damit die Konsequenzen aus den anhaltenden Protesten gegen ihn. Bei schweren Straßenkämpfen am Wochenende hatte es mindestens drei Tote gegeben. Im Golf-Sultanat Oman wurden bei einem Polizeieinsatz gegen Demonstranten zwei Menschen getötet. Etwa 2000 Demonstranten hatten politische Reformen gefordert.

Zwölf Tage nach Beginn der Unruhen in Libyen ist Staatschef Gaddafi die Herrschaft über das eigene Land weitgehend entglitten. Seine Gegner nahmen am Sonntag sowohl die drittgrößte Stadt Misurata als auch die nur 50 Kilometer westlich der Hauptstadt Tripolis gelegene Schlüsselstadt Al-Sawija ein. Der Gaddafi-Clan herrsche damit nur noch in einigen Stadtvierteln in Tripolis sowie Sirte, der Heimatstadt des 68-Jährigen, berichtete der arabische Fernsehsender Al-Dschasira unter Berufung auf Augenzeugen. In der Hauptstadt, wo sich der Gaddafi-Clan nach 42-jähriger Herrschaft im Militärkomplex Bab al-Asisija verschanzt hat, herrschte gespannte Ruhe.

Der selbst ernannte Revolutionsführer Gaddafi denkt nach Informationen von Al-Dschasira nicht an Aufgabe oder Exil. Er wolle eher sterben als Tripolis verlassen, berichtete der Sender unter Berufung auf engste Familienkreise. Nach Einschätzung der arabischen Tageszeitung «Asharq al-Awsat» schlägt Gaddafi seine letzte Schlacht. Der Militärkomplex, in dem er sich aufhält, werde mit Panzern, gepanzerten Fahrzeugen und Raketenwerfern geschützt. Loyale Kämpfer hätten das Gebiet weiträumig abgeriegelt und alle Zufahrten gesperrt.

Unterdessen bildete die Opposition eine Übergangsregierung, wie der arabische Fernsehsender Al-Arabija berichtete. Zuvor habe sich der ehemalige Justizminister Mustafa Abdul Dschalil mit Stammesführern geeinigt. Über den Kurzmitteilungsdienst Twitter ließ Dschalil verbreiten, dass die Übergangsregierung für drei Monate im Amt bleiben solle. Danach werde sie durch eine gewählte Regierung ersetzt. Ihren Sitz habe sie in der zweitgrößten libyschen Stadt Bengasi, die eine Hochburg der Demokratiebewegung ist.

Der Weltsicherheitsrat verhängte ein umfassendes Waffenembargo und Reiseverbote, Konten und andere Vermögen sollen eingefroren werden. Betroffen von den Strafmaßnahmen sind Gaddafi, vier seiner Söhne, eine Tochter und zehn enge Vertraute. Oppositionelle schätzen das Vermögen der Familie des libyschen Staatschefs auf 80 bis 150 Milliarden US-Dollar (58 bis 109 Milliarden Euro).