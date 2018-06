Inhalt Seite 1 — CeBIT hofft auf Cloud Computing - Mehr Aussteller Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hannover (dpa) - Seit den Rekordmessen vor zehn Jahren hat die CeBIT in Hannover merklich an Strahlkraft verloren. Mit einem neuen Konzept wollen die Veranstalter die Krise hinter sich lassen. Das Zugpferd: Der Trend zum Cloud Computing, der «IT-Wolke» im Internet.

Die CeBIT will mit dem Leitthema Cloud Computing wieder als wichtigste IT-Messe der Welt wahrgenommen werden. Ab Dienstag sollen wieder mehr als 300 000 Besucher auf das Messegelände in Hannover kommen. Am Montag gibt es die ersten Pressetermine, unter anderem vom Software-Riesen Microsoft und dem IT-Branchenverband BITKOM, und die offizielle Eröffnung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Die CeBIT hat durchwachsene Jahre hinter sich. Vor allem in der Wirtschaftskrise sanken Aussteller- und Besucherzahlen. In diesem Jahr kommen wieder etwas mehr Aussteller nach Hannover. Eine Woche vor dem Start waren es über 4200 Unternehmen - gut 50 mehr als 2010. Die Ausstellerzahl war 2009 um ein Viertel auf 4300 eingebrochen.

Eine zentrale Rolle spielt in diesem Jahr das sogenannte Cloud Computing, bei dem Software und Daten aus der «IT-Wolke» im Internet abgerufen werden. Als Verbraucher kommt man damit zum Beispiel in Berührung, wenn man ein Webmail-Postfach nutzt. Das Prinzip gibt es schon seit Jahren, Unternehmen wie Google oder der Unternehmenssoftware-Spezialist Salesforce.com setzen konsequent darauf. Seit einier Zeit will aber auch der große CeBIT-Aussteller Microsoft mit ganzer Kraft in die «Wolke». Der Deutschlandchef des Windows-Riesen, Ralph Haupter, will auf der Messe-Pressekonferenz am Montag laut Unternehmenskreisen 12 Cloud-Thesen vorstellen.

Die CeBIT soll in diesem Jahr mit der Aufteilung in vier Bereiche klarer strukturiert werden. Die Sparten dafür heißen «Pro» (Geschäftskunden), «Gov» (öffentliche Hand), «Lab» (Forschung) und «Life» (Privatnutzer).

Die Veranstalter zeigen sich zuversichtlich, dass vom 1. bis zum 5. März nicht nur Fachleute aus Forschung und Industrie, sondern wieder auch mehr Verbraucher die Messe besuchen. 2010 war die Besucherzahl drastisch von knapp 400 000 auf 334 000 zurückgegangen. Die Messe war im Vergleich zu 2009 allerdings um einen Tag verkürzt worden. Auch diesmal läuft sie fünf Tage bis Samstag.

Vor einigen Jahren hatten sich große Aussteller noch dafür eingesetzt, die CeBIT stärker «als Business-Messe zu profilieren» und die Besucherströme auszudünnen. Jetzt soll die Messe dagegen wieder mehr Verbraucher anlocken. Der Präsident des Mitveranstalters BITKOM, August-Wilhelm Scheer argumentierte, inzwischen wollten die CeBIT-Aussteller auch selbst immer mehr direkt die Verbraucher ansprechen. «Es wäre schlimm, wenn man stur an Althergebrachtem festhielte und nicht mitkriegte, dass sich das Umfeld geändert hat.»