Washington (dpa) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat seine Siegesserie mit den Dallas Mavericks in der NBA fortgesetzt. Die Texaner feierten mit dem 105:99 bei den Washington Wizards ihren 15. Erfolg in den vergangenen 16 Spielen.

Nowitzki steuerte 21 Punkte, 7 Rebounds und 3 Assists zum 20. Auswärtserfolg der «Mavs» bei. Nur Jason Terry (26) und Tyson Chandler (23) waren erfolgreicher. Als es um die «Wurst» ging, war der Nationalspieler aus Würzburg mit einem wichtigen Freiwurf zur 103:97-Führung auf den Punkt hellwach. «Eigentlich haben wir keinen guten Job gemacht. Immer wenn wir in Führung lagen, haben wir das Spiel zu sehr verlangsamt. Damit haben wir die Wizards nicht eingelullt, sondern eher wieder wach gemacht», kritisierte Nowitzki.

Die Mavericks hatten die Partie lange Zeit im Griff und waren knapp vier Minuten vor Schluss bereits 95:86 davongezogen, ehe sie die Gastgeber mit eigenen Fehlern zurück ins Spiel brachten. Washington glich 1:36 Minute vor Abpfiff zum 97:97 aus. Tyson Chandler mit einem «Tip in» sowie Nowitzki und Terry mit ihren verwandelten Freiwürfen stoppten die Aufholjagd der Gastgeber.

Das Plus von Dallas war einmal mehr die Ausgeglichenheit im Team: Shawn Marion steuerte von der Bank kommend mit 13 Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double bei. Playmaker Jason Kidd lieferte 14 Assists, allein elf davon in der ersten Halbzeit. Bei den Wizards traf John Wall mit 24 Punkten am besten. Doch Wall vergab auch drei Freiwürfe und verpasste eine mögliche Überraschung.

