Inhalt Seite 1 — Kate und William feiern mit Metzger und Postboten Seite 2 Auf einer Seite lesen

London (dpa) - Metzger, Postboten und Wohnungslose: Prinz William und Kate Middleton feiern die Märchenhochzeit des Jahres. Zu ihren Gästen zählen nicht nur gekrönte Häupter und Prominente - auch Vertreter des «normalen Volkes» sind dabei.

Spätestens seit «Titanic» mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet weiß man: Feiern auf dem Unterdeck macht mehr Spaß als im steifen Ballsaal. Ob es diese Erkenntnis war, die Prinz William und Kate Middleton bei den Einladungen für ihre Hochzeit am 29. April geleitet hat?

In jedem Fall haben die beiden Wert daraufgelegt, ganz normale Menschen in die erlauchte Hochzeitsgesellschaft zu integrieren. «Viele werden sich sehr wundern, eine Einladung zu bekommen», hatte das Büro von Prinz William im Londoner St. James's Palast schon vorige Woche vieldeutig gemutmaßt. Inzwischen ist klar: Nicht nur Könige und Staatsmänner, auch Metzger und Postboten sind mit von der Partie.

So hat die Hochzeit des Jahres, deren öffentlicher Teil wohl von Millionen Menschen in aller Welt im Fernsehen gesehen wird, auch ein wenig von einer Dorf-Trauung. Dass der Wirt des Stammpubs von Kates Familie in ihrem 2000-Seelen Heimatort Bucklebury, John Haley, dabei ist, war schon seit Tagen bekannt. Auch der örtliche Briefträger Ryan Naylor, immerhin in Diensten der «Royal Mail», der jeden Tag die Fanpost zu den Middletons schleppt, darf mitfeiern.

Metzger Martin Fidler, der einen Sohn im gleichen Alter wie Prinz William hat, ist mit seiner Frau ebenfalls eingeladen. «Wir freuen uns sehr auf den Tag», sagte er der «Sunday Times». «Wir kennen Kates Mutter Carole schon länger als ihr Mann Mike», sagte der bärtige Haudegen.

Eine Reihe von hochrangigen Anwärtern auf eine der 1900 Einladungskarten mit Goldkante und dem königlichen Siegel «EIIR» schaut in die Röhre. Die adelige Verwandtschaft aus Deutschland, Staatsmänner aus aller Welt, sogar manches gekrönte Haupt - viele von ihnen gingen leer aus.

Dafür holen sich der künftige König von Großbritannien und seine Auserwählte Otto Normalverbraucher aufs Fest. Auch einige Mitglieder des königlichen Haushalts im Buckingham Palast werden dabei sein, sogar Obdachlose sollen zu den Gästen zählen - William hat schon einmal eine Nacht in Londons Straßen verbracht, weil er sich für die Sorgen Wohnungsloser einsetzt und ihre Nöte kennenlernen wollte.