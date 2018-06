Hamburg (dpa) - Hannover 96 erlebt in der Fußball-Bundesliga eine zauberhafte Metamorphose: Die graue Maus verwandelt sich in einen stolzen Schwan. Nach dem 1:0 beim FC St. Pauli sind die Niedersachsen mit verblüffenden 44 Punkten Dritter hinter Überflieger BVB und Bayer Leverkusen.

Zwei Punkte dahinter staunt der an Platz vier verharrende Rekordmeister Bayern München über die «Roten» aus Hannover. «Das macht mich stolz», platzte es aus 96-Trainer Mirko Slomka heraus. Dem Stolz tat auch das «Drecksspiel», wie St. Paulis Mittelfeldmann Matthias Lehmann den wahrlich gruseligen Auftritt beider Mannschaften geißelte, keinen Abbruch.

Das Glückstor in der 89. Minute durch Abwehrspieler Christian Schulz per Kopf kam aus heiterem Himmel. Eigentlich hatte die Partie keinen Sieger verdient. «Das war ein typisches 0:0-Spiel», meinte Schulz und verriet die Ingredienzien des 96er-Erfolgsrezepts: «Kampf, Leidenschaft, aber auch Glück». Selbst ohne Torjäger Didier Ya Konan, ohne den Hannover grundsätzlich verloren hatte, geht es jetzt.

St. Paulis Trainer Holger Stanislawski schüttelte derweil immer wieder sein spärlich behaartes Haupt. «Ein katastrophales Fußballspiel», zischte er und fand in Lehmann einen Fürsprecher: «Das war das schäbigste Spiel, was ich je auf diesem Platz gespielt habe.» Ein gerüttelt Maß Anteil am fußballtechnischen Fiasko hatte der Rasen, der eigentlich keiner ist. Tags zuvor hatte der Platzwart eine grüne Flüssigkeit verspritzt, um dem braunen Acker zumindest farblich aufzuhübschen. Gästetrainer Slomka blieb bekannt höflich und formulierte: «Es war ungewohnt, auf so einem Platz zu spielen.»

Mit dem Rekord von 14 Saisonsiegen hält Hannover 96 beharrlich Europapokal-Kurs. 19 Jahre ist es her, dass sich die Niedersachsen ins internationale Geschäft stürzten. Damals als Pokalsieger. So richtig Europacup war das allerdings nicht. Gleich in der ersten Runde kickte Titelverteidiger Werder Bremen den Bundesliga-Nachbarn raus. Im nächsten Jahr soll aber echte Internationalität Einzug halten. «Ich lass' mich nicht locken. Sonst müsste ich ja sagen: Wir spielen nächstes Wochenende um die Champions League», meinte Slomka und wehrte alle Prognosen zum weiteren Verlauf der Saison ab. Auf ein Ziel hat er sich aber festgelegt. «Wir wollen den Vereinsrekord brechen und das wären 50 Punkte», sagte er in der Sport.1-Talksendung «Doppelpass».

Das folgende Wochenende spielte für die 96er eine größere Rolle als die Magerkost am Millerntor. Bayern München kommt. «Nächstes Mal machen wir das Top-Spiel der Bundesliga», schwärmte Torschütze Schulz. «Wir freuen uns auf die Bayern.» Siegen die 96er erneut, hängen sie Robben & Co. ab. Dann allerdings ist nicht nur die Europa League ein Thema, dann rückt die Champions-League-Qualifikation ins Visier. In Hannover stehen solche Vokabeln jedoch auf dem Index. Aber Slomka verlässt allmählich die Deckung: «Langsam sollten wir daran glauben, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben.»

St.-Pauli-Trainer Stanislawski wusste nicht, ob er seinen Torjäger Gerald Asamoah loben oder trösten sollte. Erst trat Gegenspieler Steven Cherundolo dem Stürmer beim ausladenden Aufstehen ins Gesicht, dann empfahl sich Asamoah für einen Fairnesspreis, weil er den Schiedsrichter berichtigte und zugab: Keine Ecke für uns. «Ich wurde gefragt und habe nur die Wahrheit gesagt», erwiderte Asamoah. Nur dumm, dass sich daraus das Gegentor entwickelte. Dennoch: In Zeiten von Plagiatsvorwürfen und Schummeleien ein wohltuender Gegenpol.