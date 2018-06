Tunis (dpa) - Tunesien kommt nicht zur Ruhe: Bei erneuten schweren Krawallen sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und ein Dutzend weitere verletzt worden. Bis spät in die Nacht lieferten sich Demonstranten und Polizisten in Tunis heftige Straßenschlachten. Die Demonstration richtete sich gegen die Übergangsregierung. Sie gilt nach Ansicht vieler Tunesier mittlerweile als kompromittiert. Tunesien war Mitte Januar das erste nordafrikanische Land, in dem der Staatschef nach Massenprotesten abtreten musste.

