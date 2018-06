Frankfurt/Main (dpa) - Schauspielerin Gudrun Landgrebe und «Dschungel-Camp»-Star Indira Weis waren die Hingucker beim 29. Deutschen Opernball in Frankfurt. Weis senkte eindeutig den Altersdurchschnitt und bekundete ihre Liebe zum klassischen Paar- Tanz. «Grande Dame» Landgrebe genoss es, auf dem Ball «viele liebe Freunde» zu treffen. Rund 2300 Gäste feierten in der Alten Oper. Abgesagt hatte die Bundespräsidenten-Gattin Bettina Wulff. Sie ist mit ihrem Mann auf einer Auslandsreise am Persischen Golf.

