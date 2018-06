Tripolis (dpa) - Mit Sanktionen und der Ankündigung strafrechtlicher Folgen haben die Vereinten Nationen auf das Blutvergießen in Libyen reagiert. Unbeeindruckt davon hält der libysche Staatschef Muammar al-Gaddafi weiter an seiner bröckelnden Macht fest. Loyale Milizen kontrollierten weiterhin die meisten Stadtteile in Tripolis, berichtete der arabische Fernsehsender Al- Dschasira. Eine Augenzeugin berichtete, es werde ständig geschossen. Dagegen ist der große Ostteil Libyens nach Angaben der Opposition in der Hand der Aufständischen.

