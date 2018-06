Berlin (dpa) - Vor dem Besuch des türkischen Premiers Tayyib Erdogan in Deutschland ist erneut Streit um den EU-Beitritt des Landes entbrannt. Unionsfraktionschef Volker Kauder forderte einen Stopp der Beitrittsverhandlungen. SPD-Fraktionsvize Gernot Erler warf der Union vor, sie verstoße gegen den eigenen Koalitionsvertrag. Dieser enthalte ein klares Bekenntnis zu den Beitrittsverhandlungen. Am Abend wird Erdogan in Düsseldorf erwartet. Dort will er vor tausenden türkischen und türkischstämmigen Bürgern auftreten.

