Berlin (dpa) - In dieser Woche wird in vielen Schulen und Behörden gestreikt. Nach den ergebnislosen Tarifgesprächen für Angestellte der Länder haben die Gewerkschaften zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Auch der Winterdienst von Straßenmeistereien, Finanzämter oder Polizeidienststellen könnten betroffen sein. Erste Warnstreiks soll es morgen in Hessen und im Saarland geben. Am Dienstag folgen dann Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Die Gewerkschaften fordern ein Plus von 50 Euro und eine Lohnerhöhung von drei Prozent.

